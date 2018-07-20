أول ظهور لـ ياسمين صبري بعد شائعة زواجها من تركي آل شيخ (صور)

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر "إنستجرام"، مجموعة من صور لجلسة تصوير جديدة، خضعت لها تحت إشراف المصور يوسف تايه، وذلك في أول ظهور لها بعد شائعة زواجها من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، وظهرت ياسمين صبري خلال الصور بإطلالة أنيقة، حازت على إعجاب جمهورها ومحبيها.



