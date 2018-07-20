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أول ظهور لـ ياسمين صبري بعد شائعة زواجها من تركي آل شيخ (صور)

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:56 م
أول ظهور لـ ياسمين صبري بعد شائعة زواجها من تركي آل شيخ (صور)
ياسمين صبري
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صلاح حسن
 
شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر "إنستجرام"، مجموعة من صور لجلسة تصوير جديدة، خضعت لها تحت إشراف المصور يوسف تايه، وذلك في أول ظهور لها بعد شائعة زواجها من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، وظهرت ياسمين صبري خلال الصور بإطلالة أنيقة، حازت على إعجاب جمهورها ومحبيها.

يُذكر أن ياسمين صبري تستعد لعرض فيلمها الجديد "الديزل" بموسم عيد الأضحى المبارك، وهو من بطولة محمد رمضان، فتحي عبدالوهاب، محمد ثروت، شيماء سيف، هنا شيحة، ومن إخراج كريم السبكي.
أول ظهور لـ ياسمين صبري بعد شائعة زواجها من تركي آل شيخ (صور)
أول ظهور لـ ياسمين صبري بعد شائعة زواجها من تركي آل شيخ (صور)
أول ظهور لـ ياسمين صبري بعد شائعة زواجها من تركي آل شيخ (صور)
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