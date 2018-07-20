أول ظهور لـ ياسمين صبري بعد شائعة زواجها من تركي آل شيخ (صور)
الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:56 م
صلاح حسن
شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر "إنستجرام"، مجموعة من صور لجلسة تصوير جديدة، خضعت لها تحت إشراف المصور يوسف تايه، وذلك في أول ظهور لها بعد شائعة زواجها من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، وظهرت ياسمين صبري خلال الصور بإطلالة أنيقة، حازت على إعجاب جمهورها ومحبيها.
يُذكر أن ياسمين صبري تستعد لعرض فيلمها الجديد "الديزل" بموسم عيد الأضحى المبارك، وهو من بطولة محمد رمضان، فتحي عبدالوهاب، محمد ثروت، شيماء سيف، هنا شيحة، ومن إخراج كريم السبكي.
المزيد عن: ياسمين صبري وتركي آل شيخ ياسمين صبري شائعة زواج ياسمين صبري وتركي آل شيخ زواج ياسمين صبري وتركي آل شيخ الفنانة ياسمين صبري إنستجرام ياسمين صبري إطلالة ياسمين صبري