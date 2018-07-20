"التنمية المحلية" × أسبوع.. لقاءات مع مسئولين أوروبيين.. وبدء الموجة العاشرة من حملات إزالة المخالفات بمدينة نصر

استهل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أسبوعه المنصرم، بلقاء مع الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ، وتم خلال اللقاء استعراض أهم المشروعات التي تقوم بها المؤسسة في المحافظات بالتعاون مع عدد من الوزارات سواء في الانتاج الحيواني والاستثماري، كما تم بحث زيادة التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة مصر الخير خلال الفترة المقبلة خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا.





ومن ناحيته، أشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التى تقوم بها مؤسسة مصر الخير ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجتمع المصرى.





وأشار إلى أهمية التعاون المستمر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى لإحداث نقلات نوعية فى المجتمع المصرى ونقل مصر إلى المكانة التى تستحقها.





وتم خلال اللقاء الاتفاق على إعداد برتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير للتعاون في تطوير عدد من القري بمحافظات الصعيد لتصبح قري نموذجية متكاملة الخدمات خاصة الصرف الصحي ومياه الشرب واقامة مشروع إنتاجي لأهالي القرية.





كما تم أيضًا بحث التعاون بين الجانبين في مجال العدالة الاجتماعية لإدخال وصلات الصرف الصحي والمياه لغير القادرين، وتوفير التدريب الحرفي والفني للشباب الراغبين في الحصول علي قروض ميسرة عن طريق برنامج " مشروعك "، كما سيتم التسويق للمنتجات الخاصة بمشروعاتهم في المراكز التابعة لمؤسسة مصر الخير.





اجتماع مع أكسل بوملرمينون





وعقد وزير التنمية المحلية اجتماعًا مع أكسل بوملرمينون رئيس فريق الدعم الفني بالبنك الدولي بواشنطن والمسئول عن متابعة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووحدة تطوير الإدارة المحلية وعدد من مسئولي البنك الدولي والبرنامج بالوزارة.





ويقوم وفد البنك الدولي بزيارة للقاهرة حالياً للمتابعة الدورية للبرنامج والذي يجرى تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا والممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بحوالي 457 مليون دولار.





الموجة العاشرة من حملات إزالة المخالفات بمدينة نصر





وبدأ قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية اليوم الخميس بالتنسيق مع أجهزة محافظة القاهرة بتنفيذ مجموعة من الإزالات بمدينة نصر.





يأتي ذلك في إطار الدور الكبير التي تقوم به كافة وسائل الاعلام لدعم جهود الدولة في استعادة هيبتها.





وتعد هذه الموجة هي العاشرة لحملة الازالات لاسترداد حق الدولة وازالة المخالفات.





رسالة وزير التنمية المحلية لـ"السيسي" في ثورة 23 يوليو





وبعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة ، جاء فيها : يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو المجيدة، متمنيًا من المولى عز وجل أن يحفظكم ويحفظ مصر وأن يرفع من شأنها بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين .. حفظكم الله ورعاكم وكلل بالنجاح خطاكم لتحقيق التنمية والإستقرار لمصرنا الحبيبة.



