أعلن عن مفاجأتين للمصريين.. 7 رسائل لـ"السيسي" من السودان

خلال زيارته التي استغرقت يومين للسودان، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إرسال عدة رسائل، خلال لقاءته المختلفة مع مسئولي السودان، وكان من بينها رسائل إختص بها الشعب المصري.

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارته للخرطوم التى استمرت يومين، حيث غادر مطار الخرطوم عائداً للقاهرة، كان الرئيس السوداني عمر البشير فى مقدمة مودعي السيسي بمطار الخرطوم الدولي.

سنعمل مع السودان بتحقيق المصالح المشتركة

مع وصوله للخرطوم وعقده مؤتمرًا مشتركًا مع نظيره السوداني، قال الرئيس السيسي، أؤكد لكم دعم مصر الكامل لكل الجهود من أجل العمل على أمن واستقرار المنطقة باعتباره جزء أساسي من ثوابتنا.

وأضاف الرئيس السيسي:"أقول لجنوب السودان أننا سنعمل سويا ومع أصدقاءنا في المنطقة حتي ينعم شعب جنوب السودان بالاستقرار"، مؤكدًا الرئيس السيسي، سنعمل مع السودان علي تحقيق المصالح المشتركة.

افتتاح 3 محطات كهرباء في مصر

و خلال لقاء الرئيس السيسي، قادة الفكر والرأي في المجتمع السوداني، وذلك بمقر إقامته بالخرطوم، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، انه سيتم افتتاح أكبر 3 محطات للكهرباء في تاريخ مصر 24 من الشهر الجارى ، موضحا أنها ستضيف 50 ٪؜ زيادة في الطاقة الكهربائية المتجددة خلال الـ 50 عاما الماضية.

تأسيس 14 مدينة جديدة بوسائل جديدة

وأشار إلى أنه يتم تأسيس 14 مدينة جديدة بوسائل جديدة لتدخل فى إطار الجيل الجديد من المدن، مضيفاً:": دولنا تستطيع أن تنمو فى هذا الاتجاه والشعب هو أساس تحقيق أى نجاح أو إصلاح اقتصادي".

رسالة من "السيسي" للإعلاميين

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة للإعلاميين، خلال لقائه قادة الرأى والفكر فى المجتمع السودانى، قائلًا: "من فضلكم غذوا الخير والسلام والاستقرار وكونوا دائماً منبراً لتحسين العلاقات"، وتابع: كثيراً من المقالات التى اقرأها فى الصحف المصرية لا أكون راضياً عنها، لأنها تحمل إساءات للأشقاء، مضيفاً:" لا تسيئوا لأحد ولا تكونوا جزءاً من القدح والإساءة".

زيارة لـ"السودان" في أكتوبر المقبل

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيزور دولة السودان شهر أكتوبر المقبل، بالتزامن مع انعقاد اللجنة المصرية السودانية المشتركة، موضحا أن اللجنة تضم لجنة التسيير المشتركة برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان التى تم إقرارها خلال القمة سوف تضم فى عضويتها وزراء الرى والزراعة والكهرباء والتجارة والصناعة والنقل والاتصالات والشباب والرياضة والثقافة.

رسالة إلى أهل السودان

وأعرب الرئيس السيسى، عن سعادته بتواجده وسط أهلنا في السودان، مضيفاً:"بفضل الله أيدينا ممدودة ليكم ونستطيع معاً أن إحنا نفعل الكثير.. والله لن تروا دائماً من مصر إلا كل شئ طيب.. هذا ليس كلام لدغدغة المشاعر.. إحنا صادقين وربنا هيحاسبنا على كل كلمة".

وأوضح الرئيس، أن المشاكل أمر وارد بين الدول لكننا لا بد أن نتغلب عليها، موضحاً أن عيننا يجب أن تكون على الهدف الأسمى وهو استمرار العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين.

مصر كانت مهددة بالإفلاس

وتابع "السيسي" أن مصر بدأت مسار إصلاح اقتصادي فى منتهى القسوة وما أنجحه تحمل الشعب المصرى سواء لأسعار السلع التى تضاعفت خاصة بعد تعويم الجنيه أو لارتفاع سعر الدولار، وأن المصريين تفهموا أهمية إنجاح الإصلاح الاقتصادى لتجاوز عقبات ظلت سنوات طويلة.

وقال، إن الدولة المصرية كانت مهددة منذ ثلاث سنوات بالدخول فى حالة إفلاس، وكان سعر الدولار سيصل إلى 200 و300 جنيه، موضحًا أنه لابد أن تتحرك الكثير من الدول فى هذا المسار ولن تستطيع أى دولة تحقيق الإصلاح الاقتصادى دون شعبها وتحمله هذا الإصلاح.