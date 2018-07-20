"الداخلية": تنفيذ 342 قرار إزالة على أراضي زراعية ونهر النيل بـ 8 محافظات

واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية





وأسفرت جهود مديريات أمن (المنيا، سوهاج، البحيرة، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، الوادى الجديد، المنوفية) عن تنفيذ 342 قرار إزالة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



