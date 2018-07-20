"الداخلية": تنفيذ 342 قرار إزالة على أراضي زراعية ونهر النيل بـ 8 محافظات
الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:56 م
هبة عبد الحفيظ
واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية
وأسفرت جهود مديريات أمن (المنيا، سوهاج، البحيرة، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، الوادى الجديد، المنوفية) عن تنفيذ 342 قرار إزالة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الإستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
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