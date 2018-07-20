ليفربول يخطط لضم كيليان مبابي عن طريق "فابينيو"

توسط البرازيلى فابينيو نجم نادي ليفربول الإنجليزي لضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعد تألقه في كأس العالم 2018.





وقال فابينيو في تصريحات لصحيفة تيليجراف: "ما فعله كيليان مبابي نجم خلال عامين فقط أمر لا يصدق بمجرد أن تسنح لى الفرصة سأسعى لإقناعه بالقدوم لليفربول".





وأضاف مبابي: "مبابى قال إنه سيبقى مع باريس سان جيرمان هذا الموسم لكننى سأحاول تدريجيًا إقناعه بالانتقال إلى ليفربول".







