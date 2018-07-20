ليفربول يخطط لضم كيليان مبابي عن طريق "فابينيو"
الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:10 م
وكالات
توسط البرازيلى فابينيو نجم نادي ليفربول الإنجليزي لضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعد تألقه في كأس العالم 2018.
وقال فابينيو في تصريحات لصحيفة تيليجراف: "ما فعله كيليان مبابي نجم خلال عامين فقط أمر لا يصدق بمجرد أن تسنح لى الفرصة سأسعى لإقناعه بالقدوم لليفربول".
وأضاف مبابي: "مبابى قال إنه سيبقى مع باريس سان جيرمان هذا الموسم لكننى سأحاول تدريجيًا إقناعه بالانتقال إلى ليفربول".
المزيد عن: مبابي ليفربول كاس العالم فابينيو الدوري الانجليزي اخبار الرياضة اليوم