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ليفربول يخطط لضم كيليان مبابي عن طريق "فابينيو"

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:10 م
ليفربول يخطط لضم كيليان مبابي عن طريق فابينيو
مبابي
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وكالات
 
توسط البرازيلى فابينيو نجم نادي ليفربول الإنجليزي لضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعد تألقه في كأس العالم 2018.

وقال فابينيو في تصريحات لصحيفة تيليجراف: "ما فعله كيليان مبابي نجم خلال عامين فقط أمر لا يصدق بمجرد أن تسنح لى الفرصة سأسعى لإقناعه بالقدوم لليفربول".

وأضاف مبابي: "مبابى قال إنه سيبقى مع باريس سان جيرمان هذا الموسم لكننى سأحاول تدريجيًا إقناعه بالانتقال إلى ليفربول".


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