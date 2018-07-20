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الأرصاد: توقعات بأمطار ورياح مثيرة للغبار على عدة مناطق

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:06 م
الأرصاد: توقعات بأمطار ورياح مثيرة للغبار على عدة مناطق
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة حتي مرتفعات مكة المكرمة. 

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الشرقية، القصيم، الرياض) يمتد تأثيرها حتى منطقة نجران، وكذلك على منطقة جازان خاصةً الأجزاء الساحلية منها.

وأورد التقرير، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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