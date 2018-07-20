الليلة على DMC.. أسامة كمال يستضيف سماح أنور ويتعرف على سبب غيابها
الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:42 ص
نور ابراهيم
يستضيف الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي ام سي"، اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء، الفنانة الكبيرة سماح أنور في لقاء سهر فنية خاصة .
وسيقوم كمال خلال حواره مع سماح أنور بنزع أسبابها غيابها عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، كما ستكشف أنور عن السبب الرئيسي وراء بعدها عن الشاشة ، هل أرائها السياسية قصرت على تواجدها الفني.
يذاع البرنامج في تمام الساعة العاشرة يوميا على قناة DMC.
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