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الليلة على DMC.. أسامة كمال يستضيف سماح أنور ويتعرف على سبب غيابها

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:42 ص
الليلة على DMC.. أسامة كمال يستضيف سماح أنور ويتعرف على سبب غيابها
الإعلامي أسامة كمال - أرشيفية
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نور ابراهيم
 
يستضيف الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي ام سي"، اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء، الفنانة الكبيرة سماح أنور في لقاء سهر فنية خاصة .

وسيقوم كمال خلال حواره مع سماح أنور بنزع أسبابها غيابها عن الساحة  الفنية في الفترة الأخيرة، كما ستكشف أنور عن السبب الرئيسي وراء بعدها عن الشاشة ، هل أرائها السياسية قصرت على تواجدها الفني.

يذاع البرنامج  في تمام الساعة العاشرة يوميا على قناة DMC.

المزيد عن: سماح أنور الساحة الفنية أسامة كمال أخبار مصر
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