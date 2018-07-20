الليلة على DMC.. أسامة كمال يستضيف سماح أنور ويتعرف على سبب غيابها

يستضيف الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي ام سي"، اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء، الفنانة الكبيرة سماح أنور في لقاء سهر فنية خاصة .





وسيقوم كمال خلال حواره مع سماح أنور بنزع أسبابها غيابها عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، كما ستكشف أنور عن السبب الرئيسي وراء بعدها عن الشاشة ، هل أرائها السياسية قصرت على تواجدها الفني.





يذاع البرنامج في تمام الساعة العاشرة يوميا على قناة DMC.



