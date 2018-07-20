الحكومة تنفي وجود أسماك بلاستيكية صينية في الأسواق المصرية

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء الأنباء المتداولة في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي عن طرح الحكومة أسماك بلاستيكية صينية خطيرة على صحّة الانسان في الأسواق المصرية.





وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً على خلو الأسواق المصرية من وجود أي أسماك صينية مصنوعة من البلاستيك، مُوضحةً أن مصر لا تستورد أي أسماك من الصين حيث تُطبيق كافة المعايير البيئة للحفاظ على الثروة السمكية مع توافر نظام صارم لمراقبة الجودة لإنتاج منتج سمكي صحي آمن نظيف ومطابق لكافة المعايير البيئية, مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.





وأضافت الوزارة أن نصيب الفرد من الأسماك يزيد عن المعدل العالمي بكيلو ونصف، حيث تبلغ المعدلات العالمية للفرد 18 كيلو جرام بينما نصيب الفرد المصري 19.5 كيلو جرام بزيادة 1.5 جرام عن المستويات العالمية، مُشيرةً إلى أن مصر تحتل مرتبة متقدمة في إنتاج الأسماك خاصة السمك البلطي بين دول حوض البحر المتوسط بحوالي مليون و300 ألف طن سنوياً، لافتةً إلى أن مصر تستهلك حوالي مليون و 900 ألف طن سنوياً وتنتج مليون و800 ألف طن سنوياً، مُوضحةً أنه خلال السنوات المقبلة سيصل الإنتاج إلى 2 مليون طن.





وفي سياق آخر، أضافت الوزارة أن مصر تصنف عالمياً في المرتبة الأولى في انتاج الأسماك من المزارع، مُوضحةً أن إجمالي الإنتاج يبلغ مليون و500 ألف طن شاملة المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي.



