"معلومات الوزراء" ينفي العثور على 35 طفلا في دار أيتام غير مرخصة بالشروق

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي لصوراً لـ 35 طفلاً في دار أيتام غير مرخصة بمنطقة الشروق تمهيداً لاستخدامهم في تجارة الأعضاء.





وقد قام المركز بالتواصل مع وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، واللتين نفتا تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُوضحتان أن الصور المتداولة للأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى واقعة قديمة حدثت في العام الماضي بتاريخ 8 يوليو 2017 لدار أيتام غير مرخصة في منطقة المندرة بالإسكندرية، وقد تم إغلاق تلك الدار في وقتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتوزيع الأطفال على دور الأيتام التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وأكدتا أن الصور المتداولة ليست حديثة وتم إعادة تداولها مرة أخرى خلال الفترة الحالية بهدف إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.





ومن جانبها أوضحت وزارة التضامن أنه في حال ورود أي شكاوى متعلقة بدور الأيتام فهناك فريق للتدخل السريع يتحرك على الفور ويتم إرسال لجان تدخل سريع لمعاينة الدار والتحقق بما جاء في الشكوى، كما أعلنت الوزارة على أنها قامت بإنشاء الخط الساخن ( 16439) لتلقى شكاوى المواطنين عن دور الأيتام، بالإضافة لتفعيل التعاون مع منظمات المجتمع المدني وكافة الهيئات المعنية لتفعيل الرقابة والمسئولية المجتمعية، على دور وجمعيات الايتام



