هاني خلاف: تطابق في الرؤى بين مصر والسودان حول طبيعة معالجة أزمة سد النهضة



وأضاف "خلاف" في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، الخميس، أن سد النهضة الآن قد بدأت فيه عملية الملء، والمشكلة هي كيفية ضمان حصة مصر المائية بعد ملء السد.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية، أن زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي مؤخرا إلى مصر والتصالح بين أريتريا وأثيوبيا أذابت كثيرا من الجليد في العلاقات بين مصر وأثيوبيا.

قال السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية، إن هناك تطابق في الرؤى بين مصر والسودان بشأن طبيعة المعالجة، وليس نوع الحل بشأن سد النهضة، حيث تطلب مصر من أثيوبيا وقف ملء سد النهضة، ولكن السودان ترى أنه من مصلحتها استكمال ملئه، ولكن الدولتان يتفقان على طبيعة التعامل مع الحكومة الأثيوبية.