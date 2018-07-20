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بعد هبوط طائرة أوكرانية اضطراريًا في العلمين.. وزير الطيران: كل الطاقم بحالة جيدة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:50 ص
بعد هبوط طائرة أوكرانية اضطراريًا في العلمين.. وزير الطيران: كل الطاقم بحالة جيدة
الفريق يونس المصري
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نعيم يوسف
 
كشف الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، عن تفاصيل هبوط طائرة مدنية أوكرانية الجنسية طراز إنتونوف 26 إضطراريًا، موضحا أنها اضطرت للهبوط لعطل فني.

وأوضح "يونس"، في مداخلة هاتفية على قناة on live، الخميس، أن الطائرة كانت متجهة إلى مطار العلمين، لكي تتزود بالوقود، ولكنها اضطرت للهبوط نتيجة عطل فني، قبل وصولها بـ48 ميل.

وشدد وزير الطيران على أن جميع الموجودين على الطائرة وهم 6 أفراد بحالة جيدة، ولا يوجد أي إصابات أو خسائر.
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