انهيار هنا الزاهد بالبكاء على الهواء.. تعرف على السبب (فيديو)













انهارت الفنانة هنا الزاهد بالبكاء على الهواء، عند روايتها تفاصيل محنة المرض التي تعرضت لها والداتها مؤخرًا.وأشارت خلال برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" إلى أنها اصطحبت والداتها إلى مستشفى بهية للفحص والاطمئنان عليها أثناء تصويرها مسلسليها الأخيرين "سك على اخواتك" و"أيوب" اللذان عرضا في موسم رمضان الماضي.ولفتت إلى أنها لامست معاناة المرضى من السيدات عن قرب في مستشفى بهية، مشيرة إلى أنها تحلم ببناء مستشفى تحمل اسم جدتها "رجاء" لعلاج سرطان الثدي لخدمة مرضى السرطان.