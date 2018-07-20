والدة ضحية "هاسيندا" تنهار على الهواء باكية: "لحد دلوقتي مش مصدقة"



وأضافت "وصفي"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن حارس الشاطىء لا حول له ولا قوة وسيارة الإسعاف غير مجهزة، موضحة أن سبب الوفاة كان "الغرق".



من جانبها، انهارت والدة الشاب على الهواء، وقالت باكية: "أنا لحد دلوقتي مش مصدقة إن أحمد ابني الوحيد مات، وليا 32 يوم مشوفتوش"، مؤكدة أن 28 سنة ضاعت من عمره "عشان صفاية"، وأنه توفى بسبب الإهمال.

قالت سارة عمرو وصفي، شقيقة الشاب أحمد وصفي، الذي توفى ضحية الإهمال، في حادث مواسير شفط "هاسيندا"، إنه لم تكن هناك أي علامات تدل على وجود هذه المواسير، أو تحذر منها.