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اكتشاف 12 قمرًا جديدًا حول كوكب المشترى

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:21 ص
اكتشاف 12 قمرًا جديدًا حول كوكب المشترى
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أعلن فريق من علماء الفلك الأمريكيين اكتشاف 12 قمرا جديدا حول كوكب المشترى، ليرفع الكشف العلمي عدد أقماره المعروفة إلى 79 قمرا، في النظام الشمسي.

والمشترى هو أضخم كواكب النظام الشمسي، الذي يتألف من الشمس وجميع ما يدور حولها من كواكب وأجرام.

وذكرت صحيفة "ذي جارديان" البريطانية أن تطور التكنولوجيا وأجهزة التليسكوب لرصد الكواكب ساعد العلماء في معهد " "كارنيغي إنستيتوشن فور ساينس" في اكتشاف المزيد من الكواكب حول المشترى.

ويحتاج كل كوكب حوالي عامين لإكمال دورانه حول المشترى، و كان عالم الفلك الإيطالي غاليليو اكتشف في العام 1610 أول أقمار الكوكب.

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