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رئيس "اقتصادية النواب": نعيش زمن التشويه من خلال "السوشيال ميديا"

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:07 ص
رئيس اقتصادية النواب: نعيش زمن التشويه من خلال السوشيال ميديا
عمرو غلاب
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نعيم يوسف
 
قال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إننا نعيش زمن التشويه من خلال "السوشيال ميديا"، مؤكدا على أهمية دور الإعلام في توضيح الحقائق.

وأضاف "غلاب"، في لقاء مع برنامج "مساء دريم"، المذاع على قناة دريم الفضائية، الخميس، أنه لا يوجد تعارض بين الحكومة والمواطنين، معقبا: "الحكومة هى المواطن"، نافيا أن يكون البرلمان يخدم قرارات الحكومة.

ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة عدلت حوالي 65% من قانون الاستثمار، الذي كان مقدما من الحكومة، وما يشاع عن أن البرلمان يسير وراء الحكومة غير صحيح.
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