ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. نجم الزمالك يكشف حقيقة استدعاء النيابة له بسبب مشادة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 04:30 ص
عاجل.. نجم الزمالك يكشف حقيقة استدعاء النيابة له بسبب مشادة
صورة ارشيفية
طباعة
الفجر الرياضي
 

طالب بشير التابعي نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج تامر وبشير الجميع، بتحري الدقة في تناول الأخبار التي تثار عنه بشأن محاولة ترويع المواطنين وما أثير عبر وسائل الإعلام.

 

وقال التابعي في برنامج "تامر وبشير" علي قناة hc الفضائية، إن ملخص ما حدث حدوث مشادة مع أحد الأشخاص وتم على إثرها استدعائه من قبل النيابة العامة لاستجوابه حول الواقعة، وتم إنهاء الأمر والتصالح بين الطرفين.

 

وشدد على أنه امتثل لطلب النيابة العامة وخضع للتحقيقات، لأنه يحترم قانون بلده، وصاحب الحق يحصل على حقه وفقا للقانون، مطالبا الجميع بعدم الانجراف وراء الشائعات التي تتردد حول الواقعة.

 

 

المزيد عن: رياضة بشير التابعي النيابة الاخبار الرياضية استدعاء النيابة اخبار الرياضة أتحاد الكرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بورتو
-
x
21:00
-
ليل
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/20/2018 4:50:04 AM