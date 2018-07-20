عاجل.. نجم الزمالك يكشف حقيقة استدعاء النيابة له بسبب مشادة

طالب بشير التابعي نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج تامر وبشير الجميع، بتحري الدقة في تناول الأخبار التي تثار عنه بشأن محاولة ترويع المواطنين وما أثير عبر وسائل الإعلام.

وقال التابعي في برنامج "تامر وبشير" علي قناة hc الفضائية، إن ملخص ما حدث حدوث مشادة مع أحد الأشخاص وتم على إثرها استدعائه من قبل النيابة العامة لاستجوابه حول الواقعة، وتم إنهاء الأمر والتصالح بين الطرفين.

وشدد على أنه امتثل لطلب النيابة العامة وخضع للتحقيقات، لأنه يحترم قانون بلده، وصاحب الحق يحصل على حقه وفقا للقانون، مطالبا الجميع بعدم الانجراف وراء الشائعات التي تتردد حول الواقعة.