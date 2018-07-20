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"صحة المنوفية" عن هجوم الثعابين على قرية "شبرا بخوم": "إحنا اتفاجئنا"

الجمعة 20/يوليه/2018 - 04:31 ص
صحة المنوفية عن هجوم الثعابين على قرية شبرا بخوم: إحنا اتفاجئنا
ثعابين - ارشيفية
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نعيم يوسف
 
قال نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن هناك حالتي وفاة في قرية "شبرا بخوم"، في المنوفية، بسبب هجوم الثعابين، وتم إبلاغهم بحالة واحدة.

وأضاف "حفناوي"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الخميس: "احنا اتفاجئنا إن فيه تعابين عشان المنطقة حصل فيها القصة دي من 13 سنة تقريبا".

وتابع وكيل وزارة الصحة، أنهم شكلوا لجنة من الهيئات المختصة وتوجهوا للقرية، لافتا إلى أن هذه القرية يوجد بها أماكن غير نظيفة.

من جانبه قال وائل عبدالعزيز، أحد أهالي القرية، إن عدد سكان القرية يبلغ حوالي 100 ألف نسمة، وكان بها مستشفى ولكن تم هدمها، وموجود فقط وحدة صحية صغيرة، والشاب الذي توفى لم يجد المصل الخاص بلدغ الثعابين، فأرسلوه إلى مستشفى المركز، ولم يجد المصل، فأرسلوه إلى مستشفى شبين، وفقد حياته في الطريق، ويوم الأربعاء الماضي توفت سيدة أخرى قبل أن تصل للمستشفى.
المزيد عن: صحة شبرا بخوم المنوفية الثعابين
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