المصري: "كفاية حرمان 6 سنين من بورسعيد و10 ملايين جنيه تكلفة اللعب ببرج العرب"

طالب طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري مسئولي الأمن بنقل مبارياتهم في الدوري إلى استاد بورسعيد بدلا من لعبها على استاد برج العرب، كاشفا أن ناديه يتحمل ملايين الجنيهات نظير اللعب في الملعب الأخير، وهو أمر مرهق لخزينة ناديه.

وقال هاشم في تصريحات لبرنامج تامر وبشير على قناة hc الفضائية، إن خزينة المصري تكبدت 10 ملايين جنيه قيمة اللعب على استاد بورسعيد والتنقلات والإقامة في فنادق الإسكندرية، قائلا: "كفانا 6 سنوات حرمان من اللعب على استاد بورسعيد، خاصة بعد عودة الأمن والأمان ووجود نظام ورئيس جمهورية قوي والدولة تمكنت من استعادة هيبتها".

وأوضح أن إدارة المصري خاطبت كل الجهات المسئولة من أجل الحصول على الموافقات اللازمة للعب على استاد بورسعيد، باعتبار أن اللعب عليه قرار جماعي لمجلس النادي البورسعيدي، مهددا بتصعيد الأمر حال عدم الحصول على حقهم في اللعب على أرضهم مثل باقي الأندية.

وأردف أنه لا يمانع في لعب كل مبارياته على استاد برج العرب بشرط تحمل اتحاد الكرة كل التكاليف الخاصة بالتنقل والإقامة وباقي المصاريف، مؤكدا أن بورسعيد حاربت من أجل مصر ويجب أن تحصل على حقها في لعب فريقها على أرضه.