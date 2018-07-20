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اليوم.. قطع المياه عن هذه المناطق في شبرا الخيمة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:58 ص
اليوم.. قطع المياه عن هذه المناطق في شبرا الخيمة
مياه - ارشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدد من المناطق فى شبرا الخيمة، نظراً لتحويل خط المياه قطر 600 مم من داخل وخارج محطة مياه شبرا الخيمة، لتحسين الخدمة، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح اليوم السبت الموافق 21 يوليو 2018.
 
وجاء فى بيان شركة مياه الشرب القاهرة، عن انقطاع المياه فى عدد من المناطق وهى، مدينتا التعاون والسعادة، أرض نوبار، المنشية الجديدة، منشية عبد المنعم رياض، الإسكان الصناعى، كريستال عصفور، شبرا البلد، شبرا المحطة، دمنهور شبرا، الفرنوانى، الشرقاوية، وضعفها عن مناطق بيجام وعزبة عثمان".
 
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتاثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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