تايلور سويفت تتجول في شوارع نيويورك بـ"هوت شورت" مثير (صور)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للمغنية العالمية تايلور سويفت، وهي تتجول بـ"هوت شورت" مثير في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.





وظهرت سويفت، خلال الصور وهي تتجول بـ"هوت شورت" مثير لفت أنظار معجبيها.





ومن المقرر أن تبدأ تايلور سويفت حفلاتها الغنائية فى ولاية نيو جيرسى، ابتداء من غد الجمعة .