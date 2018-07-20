أماني الطويل: علاقة مصر بالسودان تسير بمعادلة الكل فائزون



وأضافت "الطويل"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيحضر توقيع اتفاق سلام في جنوب السودان، مما يدل على اهتمام مصر بالسودان شمالا وجنوبا.



ولفتت مدير البرنامج الأفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إلى أنه بالنسبة لملف سد النهضة، فقد أصبح ذلك ضمن مشهد إقليمي جديد، وربما تلجأ أثيوبيا إلى علاقات تصالحية مع دول الجوار، وبدأت بإريتريا، بالإضافة لعلاقاتها مع الخليج، ما يجعلها تراعي المصالح المصرية في سد النهضة.



وشددت على أن العلاقات مع السودان حاليا، أصبحت تسير بمعادلة "الكل فائزون".

قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن العلاقات المصرية - السودانية، يحدث فيها تقارب شديد وأحيانا بعض التوتر، ولكنها لا تتعرض للانهيار بسبب الرابط العاطفي الموجود فيها، حيث أن هناك نسب عائلي بين عائلات البلدين.