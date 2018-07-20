المنستير : انطلاق خدمة إصدار شهادة البكالوريا وبيانات الأعداد باللّغتين الفرنسية والإنقليزية

انطلقت الخدمة الجديدة المتعلقة بإصدار شهائد البكالوريا وبيانات الأعداد باللّغتين الفرنسية والانقليزية لفائدة كلّ المتحصّلين على شهادة البكالوريا دورة 2018 والدورات السابقة وهي خدمة أطلقتها وزارة التربية ضمن تجويد خدماتها وفق ما ذكره لمراسلة (وات) اليوم رضا عمارة المندوب الجهوي للتربية في المنستير.





وتلقت المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير منذ انطلاق العمل بهذه الخدمة يوم 16 جوان الجاري وإلى غاية اليوم أكثر من 10 مطالب في الغرض وأحالت عددا منها

إلى الإدارة العامة بوزارة التربية أول بأوّل وينتظر أو تستجيب وزارة التربية لتلك المطالب خلال الأيام القادمة حسب ذات المصدر.





وهذه الخدمة من شأنها إعفاء التلاميذ من ترجمة هذه الشهائد خاصة بالنسبة إلى المتحصلين على شهادة البكالوريا والذين يعتزمون مواصلة الدراسة في مؤسسات

جامعية أجنبية بألمانيا وفرنسا وغيرها وبالتالي ستصبح العملية سهلة بالنسبة إلى التلاميذ والأولياء حسب رضا عمارة.





وكانت وزارة التربية أصدرت بتاريخ 9 جويلية الجاري بلاغا في هذا الشأن ونصت فيه أنّ "كلّ الراغبين في التمتع بهذه الخدمة يمكنهم تقديم مطلب وفق المطبوعة

المعدّة للغرض مباشرة إلى الإدارة العامة للامتحانات أو إلى أقرب مندوبية جهوية للتربية".





ويقع سحب المطبوعة الخاصة بشهادة البكالوريا أوالخاصة بكشوفات الأعداد من الإدارة العامة للامتحانات أو من أية مندوبية جهوية للتربية وفي كلّ مطبوعة تنصيص

على الوثائق التي لابّد من توفيرها وهي في الحالتين نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومضمون ولادة باللّغة الفرنسية إلى جانب طابع جبائي قيمته 20 دينار.



