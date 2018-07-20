رغم التتويج بالمونديال.. صحيفة فرنسية تشبه لاعبي منتخب الديوك بالقردة (صورة)

شبهت صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة لاعبي المنتخب الفرنسي المتوج بمونديال روسيا بـ "القردة".

ونشرت الصحيفة كاريكاتيرا يظهر قردة يلبسون الأزرق ويحملون كأسا على شكل موزة تشبه كأس العالم، ويسأل أحد القردة هل هذه برتقالة؟ ويسأل قرد آخر هل هذه موزة ؟

وفي كاريكاتير آخر يظهر لاعبو المنتخب الفرنسي جميعا ممثلين بوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي رافق منتخب الديوك وشجعهم في الدورين قبل النهائي والنهائي من المونديال الروسي.