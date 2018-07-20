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وزير الشؤون الدينية يتحادث مع رئيسة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:16 ص
وزير الشؤون الدينية يتحادث مع رئيسة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس
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محمد وليد الجموسي
 
أعربت رئيسة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس تيريزا ألبيرو، خلال لقاء جمعها بوزير الشؤون الدينية أحمد عظوم بمقر الوزارة الخميس، عن رجائها بتحقيق تعاون الوزارة مع المفوضية في مجال مناهضة التطرف العنيف، وتعزيز دور الخطاب الديني وحوار الأديان في مقاومة الإرهاب ودعم حقوق الإنسان.

من جهته، أكد الوزير أن العقيدة الإسلامية مبنية على قيم لا تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، وترتكز على قبول الإختلاف وحرية المعتقد والتعايش، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الدينية.
وإتفق الطرفان، على مزيد تعزيز سبل التعاون المشترك في هذا المجال.

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