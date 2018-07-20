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القبض على سائق السيارة المتهم في واقعة حادث طريق المنيا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:23 ص
القبض على سائق السيارة المتهم في واقعة حادث طريق المنيا
ضبط - ارشيفية
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احمد فتحى الدسوقي
 

تمكنت مباحث مديرية أمن بنى سويف، من القبض على سائق السيارة النقل المتهم فى واقعة الاصطدام بأحد المقاهى بدائرة مركز الشرفا محافظة المنيا، مما أسفر عن وفاة 12 وإصابة 24 آخرين وهروبه عقب الحادث.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف ومباحث المرور عن تحديد السائق الهارب وهو "محمد.ف.م" 25 عامًا، مقيم قرية أبشنا دائرة مركز بنى سويف، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية.
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