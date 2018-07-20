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"الصيف أحلى مع أبو مكة".. صورة جديدة لـ"صلاح" في جزر المالديف

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:28 ص
الصيف أحلى مع أبو مكة.. صورة جديدة لـصلاح في جزر المالديف
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

عاد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لنشر صورة جديدة خلال فترة إجازته فى جزر المالديف، قبل التحضير والاستعداد مع ليفربول للموسم الجديد.

 

وحرص صلاح على نشر صورة، عبر حسابه الرسمي بتويتر، لمشاركة مشجعيه ومتابعيه، لحظات الإجازة التي يقضيها في جزر المالديف.

 

وحظيت الصورة بإعجاب الملايين من محبي وعشاق الدولي المصري، حيث يعد اللاعب بمثابة القدوة والمثل للكثير منهم، الذين حرصوا على مشاركتها ونشرها بشكل مكثف في فترة قصيرة للغاية.

 

ويستعد صلاح للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع فريقه ليفربول، للمشاركة فى بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، تحضيراً للموسم الجديد.

 

"الصيف أحلى مع أبو مكة".. صورة جديدة لـ"صلاح" في جزر المالديف
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