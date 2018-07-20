أبرز الأنشطة الترفيهية في المالديف

يعتبر الغوص في المالديف من الأنشطة الأكثر رواجا لدى مرتادي العطل في هذه الوجهة الساحرة. فباستطاعة الغواصين المبتدئين والمتقدمين اكتشاف الحياة الاستوائية المحلية على مدار العام. شاهد أسماك البراكودا والسمكة الببغائية تسبح على بعد بضعة بوصات، واسبح على سطح الماء مع العديد من أسماك المانتا راي الكثيرة.





للاستمتاع بتجربة الغوص المالديفية الحقيقية، احجز رحلة الغوص التي تتيح لك النوم على متن القارب حتى تتمكن من الغوص بكل راحة بعيدا عن الشاطئ.





يعتبر ركوب الأمواج نشاطا رائجا في المالديف أيضا، وتعني الشواطئ المعزولة أن بإمكان المبتدئين التمرن بهدوء نسبي. وإذا كان الاسترخاء يشكل الأولوية بالنسبة لك لعدة أيام، خصص بعض الوقت لمعالجة سبا. يمكن إجراء معظم العلاجات في الهواء الطلق، حتى تستمتع بمشهد جزر المالديف الخلاب بينما تسترخي بدلال ورفاهية مطلقة.





منتجعات المالديف





اختر من بين افخم منتجعات المالديف مع منتجعينا الفخمين جميرا فيتافيلي وجميرا ديفانافوشي، لعيش تجربة منقطعة النظير. وسواء كنت تبحث عن العطلة العائلية المطلقة أو إجازة رومانسية مميزة، يزخر فردوس جزيرتينا بما يكفي لجذب أشد المسافرين تطلبا وإلحاحا.







