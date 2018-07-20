أين تقع جزر المالديف؟





جزر المالديف هى عبارة عن مجموعة جزر صغيرة تقع في قارة آسيا في المحيط الهندي، ويمر عليها خط الاستواء جنوباً، وكان يسميها العرب قديماً ذيبة المَهَل أو محلديب ويُرجح أنه قد تم تحريفه وأصبح ينطق مالديف.





استقلت جزر المالديف عن بريطانيا في عام 1965م، ويبلغ عدد سكانها 309 ألف نسمة في كم مربع وعاصمتها ماليه.





اللغة التي يتحدث بها غالبية السكان والرسمية هي لغة الديفيهي التي تحوي الكثير من المفردات العربية.



