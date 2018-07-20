ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شريف فؤاد: لسنا مسئولين عن أي تفسيرات لبيان مجلس إدارة الأهلي

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:59 ص
شريف فؤاد: لسنا مسئولين عن أي تفسيرات لبيان مجلس إدارة الأهلي
محمود الخطيب
طباعة
أحمد عبدالحفيظ
 

صرح شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادى الأهلى، بأن بيان مجلس إدارة الأهلى كان واضحا بشأن مبادرة تركي أل الشيخ وأن المجلس ليس مسئولا عن أي تفسيرات تخرج بخصوص هذا البيان.

 

وقال المتحدث الرسمى فى تصريحات لبرنامج "كورة بلدنا" على قناة Ltc بأن مجلس إدارة الأهلى له متحدثا رسميا واحدا ومجلس الإدارة ليس مسئولا عن ما يذكر على لسان أحد غير متحدثه الرسمى.

 

وأضاف بأن عدلى القيعى هو رمز من رموز النادي الأهلي ويدرك دوره جيدا، مؤكدا بأن قناة النادى ليست بالشرط تعبر عن رأى مجلس الإدارة على الرغم من كونها واحده من المنظومة الإعلامية للنادى.

المزيد عن: محمود الخطيب شريف فؤاد رياضة تركي ال الشيخ الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بورتو
-
x
21:00
-
ليل
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/20/2018 1:50:01 AM