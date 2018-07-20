شريف فؤاد: لسنا مسئولين عن أي تفسيرات لبيان مجلس إدارة الأهلي

صرح شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادى الأهلى، بأن بيان مجلس إدارة الأهلى كان واضحا بشأن مبادرة تركي أل الشيخ وأن المجلس ليس مسئولا عن أي تفسيرات تخرج بخصوص هذا البيان.

وقال المتحدث الرسمى فى تصريحات لبرنامج "كورة بلدنا" على قناة Ltc بأن مجلس إدارة الأهلى له متحدثا رسميا واحدا ومجلس الإدارة ليس مسئولا عن ما يذكر على لسان أحد غير متحدثه الرسمى.

وأضاف بأن عدلى القيعى هو رمز من رموز النادي الأهلي ويدرك دوره جيدا، مؤكدا بأن قناة النادى ليست بالشرط تعبر عن رأى مجلس الإدارة على الرغم من كونها واحده من المنظومة الإعلامية للنادى.