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وزير الأوقاف: نحتاج إلى 600 مليون جنيه لإحلال وتطوير المساجد

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:27 ص
وزير الأوقاف: نحتاج إلى 600 مليون جنيه لإحلال وتطوير المساجد
وزير الأوقاف
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مال الوقف تسري عليه جميع قواعد المحاسبة الحكومية.

وأشار "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أنهم يحصلون على دعم من الدولة لإحلال وتطوير المساجد بقيمة 171 مليون جنيه، لافتًا إلى أنهم يحتاجون 600 مليون جنيه، مضيفًا أنهم يستعينون بالموارد الذاتية لاستكمال أعمالهم.

وأضاف أن أي أموال يحصلون عليها يكون تحت إشراف وزارة المالية، متابعًا: "كل المؤسسات الرقابية تراقب علينا وزيادة".
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