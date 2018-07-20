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نجل جمال عبد الناصر: "كنا بنشرب من الحنفية زي الشعب"

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:47 ص
نجل جمال عبد الناصر: كنا بنشرب من الحنفية زي الشعب
المهندس عبد الحكيم عبد الناصر
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أمنية فوزي
 
قال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجيل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن والدهم علمهم أنهم مواطنين عاديين، ولم يسمح بمجاملتهم في التعليم أو غيره.

وأضاف "عبد الناصر"، خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن ما يسري على الشعب كان يسري عليهم.

وتابع: "عمر ما دخلت بيتنا إزازة مياه معدنية أثناء حكمه، كنا بنشرب من الحنفية إللي بيشرب منها الشعب كله".
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