كرم جبر: العلاقة بين مصر والسودان ينطبق عليها "الصديق وقت الضيق"



وأشار "جبر"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، إلى أن الإعلام له دور هام خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أنه تم الإتفاق على عقد بروتكول تعاون مشترك بين الإعلام المصري والسوداني، بحيث يكون هناك زيارات متبادلة، ودورات تدريبية للصحفيين السودانيين في مصر.



وأضاف أن كبار الصحفيين المصريين سيزرون السودان، يطلعون على أوجه الحياة بها، مؤكدًا أن هناك نوايا طيبة من البلدين.



قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن العلاقة بين مصر والسودان ينطبق عليها مقولة "الشقيق وقت الضيق".