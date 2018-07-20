ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كرم جبر: العلاقة بين مصر والسودان ينطبق عليها "الصديق وقت الضيق"

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:05 ص
كرم جبر: العلاقة بين مصر والسودان ينطبق عليها الصديق وقت الضيق
كرم جبر
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن العلاقة بين مصر والسودان ينطبق عليها مقولة "الشقيق وقت الضيق".

وأشار "جبر"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، إلى أن الإعلام له دور هام خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أنه تم الإتفاق على عقد بروتكول تعاون مشترك بين الإعلام المصري والسوداني، بحيث يكون هناك زيارات متبادلة، ودورات تدريبية للصحفيين السودانيين في مصر.

وأضاف أن كبار الصحفيين المصريين سيزرون السودان، يطلعون على أوجه الحياة بها، مؤكدًا أن هناك نوايا طيبة من البلدين.
المزيد عن: مصر كرم جبر التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بورتو
-
x
21:00
-
ليل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/20/2018 1:50:16 AM