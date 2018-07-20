الطالع الفلكي الجُمعَة 20/7/2018..دِيَانَا بَاشَاه!

**القمر فى الرّبع الثانى، القمر فى العقرب.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





*اليوم 13 أبيب قبطى، 20 تَمّوز رُومى، 7 ذو القعدة ،ميمُون للغاية.

قال الحكيم المصرى: - وليها دوَاوِين بالشعر التّركى يامولاى.(فؤاد المهندس من مسرحية سيّدتى الجميلة-1969)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الرّبع الثانى....

نشعربالحركة والنشاط بعد أن بدأ القمر فى إسترداد هيئته فى السّماء بعد أن كان طفلاً وليداً ضعيفاً طوال الأيام السابقة منذ ولادته ، وقت مُناسب للنموّ والحركة والنشاط والتنفيذ على أرض الواقع لما قمنا بتخطيطه طوال الأسبوع الفائت ،إنه وقت المُقابلات والتليفونات والزيارات وإنهاء الأعمال الثقيلة ، الأسفار والإنتقال من هنا وهناك ، هذا ليس وقتاً للتنسّك أو التأمل ولا الخُمُول أوالكسل تحت أى ظرف ، أرفس الأغطية وغادر فراشك ،إغسل وجهك بماءٍ بارد وشدّ رباط حذائك جيّداً وألقِ بنفسك وَسَط الطريق بحثاً عن لقمة عيْش شريفة.





*القمر فى العقرب يعنى

معارك عاطفيّة خلف الأبواب المُغلقة (المريخ يحكم الحمل والعقرب) لكنها معارك تنتج البشر، وقت عليك الإبتعاد عن إثارة غيرة زوجتك والإنتباه لنطق إسمها بشكلٍ صحيح ، التغافل عن عمليات التفتيش لمحفظة نقودك وهاتفك النقّال ، فترة مناسبة للكشف عن زميل مُنافق يُضمر لك العداوة فى الخفاء ، تكوين مبالغ مالية لصندوق الطوارئ أو للودائع البنكية طويلة الأجل لمصلحة زوجتك و أطفالك بشكل خفى مُستتر دون لفت الأنظار حتى عن أقرب المُقرّبين والهدف إستبعاد أى فرصة للمساس بتلك الإحتياطات لمصلحة الزوجة والأبناء لأطول فترة زمنية مُمكنة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم يُصادف

ذكرى ميلاد المُمثّلة البريطانيّة ديانا ريغ بطلة فيلم جيمس بوند فى خدمة صاحبة الجلالة-1969 لتتم اليوم بمشيئة الله تَعَالى 80 سنة ، لها إبنة واحدة هى ريتشيل ستيرلنغ-41 سنة تعمل مُمثلة تلفزيون ومسرح ومُؤلفة كتب ، ريغ مواليد يوركشاير لكنها نشأت فى الهند حيث عمل والدها مهندساً لخطوط السكك الحديدية هناك وتجيد التحدث بالهندية وإلقاء الشعر الهندى وإعداد المأكولات المشهورة بالمطبخ الهندى، حصلت على لقب فارس رتبة ثانية من الإمبراطوية البريطانية بالعام 1988 ، و فارس من الدرجة الأولى بالعام 1994 عن أعمالها الدرامية ، جائزة من المسرح الشكسبيرى 2014 وأخرى من معهد السينما الإنجليزى عن عملها لمدة 50 عاماً فى مجال السينما، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابية لإسم ديانا ريغ مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(حياة حافلة)،(شهرة وثروة)،(مُتَمَيّز/إستثنائى)،(العصر الذهبى)،(وجه سيندريلا)، (تعويذة سحرية)،(فرقة البيتلز)،(خوذة معدنيّة)،(أغنية جميلة جداً).









***إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: توفير الحماية والدعم النفسي والمادّي لأحد أقرب قراباتك يُشعرك بالرضا عن نفسك، لتشعر بالمزيد من الطمأنينة بمشيئة الله تَعَالى.

برج الثور: إن كنت تنظر جيّداً عند عملك لغرزة أثناء الخياطة فلن تجرح إصبعك على الأرجح ، هذا المبدأ يعنى أن تفكر فى كل كلمة قبل أن تنتطقها.





برج الجوزاء: كلامك له مفعول البلسم أو المرهم لمداواة جروح الآخرين، لكن لا تتطفّل أو تتدخل فيما لايعنيك ولا تلعب دور المُرّفّه عن الآخرين.

برج السّرطان: بإمكانك الإبتهاج بمشيئة الله تَعَالى بجلسة عائليّة أو مُناسبة إحتفالية، إن وجدت هكذا مُناسبة فلا تفسدها بالجدل والنقاش ، أترك نفسك للفرحة.





برج الأسد: بإمكانك إعادة تنظيم ديكورات منزلك وإضفاء لمسة جمالية فى المكان الذى تعيش فيه سنوات عمرك ، فاجعلها ملوّنة بأزهى الألوان قدر إمكانك.

برج العذراء: أنت مُتفائل وتنظر للنّصف المُمتلئ من الكوب فتمسّك بمبدئك، ابتعد عن مجالسة أعداء النجاح والحسودين، لكن لاتُهمل نُصح الناصحين.





برج الميزان: فى تجمّع عائلى فوضعك لضوابط وحواجز على لسانك قبل التحدث يُنقذك من متاعب أنت فى غنىً عنها، لتقل خيراً أو لتسكت.

برج العقرب: يبدو منزلك نشيطاً فى ركن المطبخ والرّوائح الشهيّة تعمّ المنزل إستعداداً للزيارات وأنشطة صِلَة الرّحِمْ، لاتنسَ مكافأة ستّ الدّار، أو سِتّ الحبايب.





برج القوس: إن لم تتوفّر النفقات اللازمة لنزهة خارج المنزل فمشاهدة فيلم كوميدى من سينما الزّمن الجميل بيْن أسرتك يفى بالغرض، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجدي: من وقتٍ لآخر تبدو العزلة مصدراُ لشحنك بالطاقة ،حاول إستثمار العزلة لأداء فروضك الدينيّة لتضمن أقصى إستفادة مُمكنة من حالة التنسّك هذه.





برج الدّلو: زيارة دورالعبادة وأداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة و تنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.



