"ميرك" تخفض أسعار بعض الأدوية 10% بعد انتقادات "ترامب"

أعلنت شركة "ميرك" أنها ستخفض أسعار بعض الأدوية، وستتخذ سياسة تسعير "مسؤولة"، في ظل انتقادات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المستمرة لارتفاع الأسعار.





وأضافت الشركة الأمريكية في تقريرها السنوي الثاني حول الشفافية في العمل، اليوم الخميس، أنها ستخفض سعر دواء "زيباتير" المستخدم في علاج التهاب الكبد "سي" بنسبة 60%، إلى جانب عدة أدوية أخرى بنحو 10%، لتقليل التكاليف الخاصة بالمرضى.





ومن المتوقع أن تحقق مبيعات "زيباتير" 122.5مليون دولار في الربع الثاني أي ما يعادل حوالي 1% من إجمالي مبيعات "ميرك".





وقالت الشركة إنها ستستمر في تقييم منتجاتها للبحث عن فرص لزيادة خفض التكاليف للمرضى، ونظام الرعاية الصحية.





كما ذكر البيان أن السعر الصافي لجميع الأدوية بما في ذلك الخصومات، انخفض بنسبة 1.9% في العام الماضي.





وكان الرئيس الأمريكي قد هاجم شركات الأدوية خاصة "فايزر" قائلاً إنهم يجب أن يخجلوا من رفع الأسعار بدون سبب.





وأعلنت "فايزر" فيما بعد أنها قررت تأجيل زيادة أسعار الأدوية بعد نقاش مع "ترامب".