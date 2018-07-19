الاتحاد الأرجنيتني يشكف حقيقة قيادة سيميوني للتانجو

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أنه لم يبدأ بعد "أي تحرك" للتواصل مع أي مدرب لخلافة خورخي سامباولي، الذي أقيل من منصبه الأحد الماضي.









ونشر الاتحاد اللاتيني في بيان متقضب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "يعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أنه لم يبدأ حتى الآن أي مفاوضات مع أي مدرب، سيدرس مجلس إدارة الاتحاد الخطوات المستقبلية خلال اجتماعه المقبل نهاية الشهر الجاري".









وأقال الاتحاد الأرجنتيني سامباولي من تدريب المنتخب الأول عقب الإقصاء المبكر من مونديال روسيا 2018 من الدور ثمن النهائي على يد فرنسا (3-4).









بينما زعمت الصحف المحلية أن دييجو سيميوني وريكاردو غاريكا ومارسيلو غاياردو وماوريسيو بوكيتينو وخوسيه بيكرمان وخورخي ألميرون وماتياس ألميدا، من بين الأسماء المرشحة لتدريب "الألبيسيليستي".









على جانب آخر، قالت مصادر من داخل الاتحاد إن هناك مقترحاً لتولي بيكرمان أو ألخياندرو سابيلا، الذي قاد الأرجنتين في مونديال 2014 بالبرازيل وحصد المركز الثاني حينها، لمنصب المدير الرياضي للمنتخب والذي يشغله الآن، خورخي بوروتشاغا.



