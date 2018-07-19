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وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس أولى ألف مرة من تكرار الحج والعمرة

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:20 م
وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس أولى ألف مرة من تكرار الحج والعمرة
الدكتور محمد مختار جمعة
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يشترط على الفرد قبل أدائه فريضة الحج أن يفي بكل ما عليه كالديون وضرائب الدولة.

وأشار "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن سداد الديون سواء للدولة أو الأفراد مقدم على حج الفريضة، منوهًا بأنه لو وفى بالتزاماته تجاه الأفراد والدولة، ولديه قوت يومه، وما يكفي أولاده لحين عودته يجب أن يعجل بأداء الفريضة.

ونوه بأن قضاء حوائج الناس كسداد ديون الغارمين، وتوفير تكلفة العلاج للمحتاجين، وإطعام الجائع، وكساء العاري أولى ألف مرة من تكرار الحج والعمرة.
المزيد عن: تكرار الحج والعمرة الدكتور محمد مختار جمعة التوك شو أخبار مصر
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