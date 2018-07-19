وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس أولى ألف مرة من تكرار الحج والعمرة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يشترط على الفرد قبل أدائه فريضة الحج أن يفي بكل ما عليه كالديون وضرائب الدولة.





وأشار "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن سداد الديون سواء للدولة أو الأفراد مقدم على حج الفريضة، منوهًا بأنه لو وفى بالتزاماته تجاه الأفراد والدولة، ولديه قوت يومه، وما يكفي أولاده لحين عودته يجب أن يعجل بأداء الفريضة.



