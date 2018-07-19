بيراميدز يستفسر من مدافعه عن موعد وصوله
أجرى هادي خشبة مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، اتصالًا هاتفيًا باللاعب السوري عمر الميداني مدافع الفريق للاستفسار منه عن موعد انتظامه في تدريبات الفريق.
وكان الميداني، تعرض للإصابة خلال فترة معسكره مع منتخب بلاده بالنمسا استعدادًا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأسيوية والتي ستقام بالإمارات العام المقبل.
وأبلغ الميداني، فريقه بالعودة إلى الإمارات لتلقي العلاج عقب تعرضه للإصابة بكاحل القدم أمام نكازاكي الياباني وديًا، وإنهاء متعلقاته بفريقه القديم قبل الانتظام في التدريبات.
وأكد الميداني، لمدير الكرة أنه بصدد الانتهاء من علاجه والحصول على تقاريره الطبية على أن يصل نهاية الإسبوع الجاري والانتظام في معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد.
وأعلن مسؤولو ببيراميدز سبورت، في وقت سابق التعاقد مع المدافع السوري، لمدة عامين قادمًا من حتا الإماراتي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
ويخوض بيراميدز سبورت، معسكر حاليًا بالإسكندرية تحت قيادة البرازيلي فالنتين المدير الفني، حيث تعادل وديًا مع جروزني الروسي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت الإثنين الماضي على الملعب الفرعي ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادًا للدوري الممتاز والذي سينطلق أواخر الشهر الجاري.