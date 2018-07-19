بيراميدز يستفسر من مدافعه عن موعد وصوله

أجرى هادي خشبة مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، اتصالًا هاتفيًا باللاعب السوري عمر الميداني مدافع الفريق للاستفسار منه عن موعد انتظامه في تدريبات الفريق.





وكان الميداني، تعرض للإصابة خلال فترة معسكره مع منتخب بلاده بالنمسا استعدادًا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأسيوية والتي ستقام بالإمارات العام المقبل.



