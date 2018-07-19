عمر البشير: "الإنجليز عملوا فاول مقصود لمنع التواصل بين مصر والسودان"

قال الرئيس عمر البشير، رئيس السودان،: "مربوطين بـ3 طرق أسفلت مع مصر، وتم التوقيع لربط الشبكة الكهربائية".

وأضاف "البشير"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، مُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الخميس، أنه يوجد دراسات لربط سكك حديد السودان ومصر، موضحًا: "الإنجليز عملوا فاول مقصود لمنع هذا التواصل بين البلدين؛ لأن الخط الحديدي في مصر يختلف عن الخط الحديدي في السودان".

وتابع: "لكن نعمل على ربط خطوط السكك الحديدية بالبلدين".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، العاصمة السودانية الخرطوم فى زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقى خلالها نظيره السودانى عمر البشير، وهى الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى الخرطوم فى ولايته الثانية.





ويعقد الرئيس السيسي مع نظيره السودانى قمة مشتركة، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك بينهما فى كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الإفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.