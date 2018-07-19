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ترامب يرفض طلب بوتين السماح لروسيا باستجواب مواطنين أمريكيين

الخميس 19/يوليه/2018 - 08:54 م
ترامب يرفض طلب بوتين السماح لروسيا باستجواب مواطنين أمريكيين
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وكالات
 
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تنظيم استجواب للمواطنين عن قضايا مختلفة على أساس متبادل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرس: "لقد كان هذا اقتراح قدمه الرئيس بوتين… إلا أن ترامب رفضه".

وتابعت: "نعول على أن الرئيس بوتين سيعمل على توفير قدوم 12 مواطنا روسيا إلى الولايات المتحدة، لتأكيد تهمتهم أو براءتهم".

يذكر أن اللقاء الكامل بين بوتين وترامب عقد، يوم الاثنين الماضي، في هلسنكي. وتحدث الرئيسان في بداية الأمر بشكل منفرد، ثم تناولا طعام الغداء مع وفدي البلدين، وعقدا بعد ذلك مؤتمرا صحفيا أجابا فيه عن أسئلة الصحفيين.

واختتم في هلسنكي لقاء القمة الروسية الأمريكية، الذي استمر 4 ساعات، حيث أعرب الجانبان عن رغبتهما بتحسين العلاقات بين دولتيهما، واعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة، ومن جانبه يرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هذه المباحثات مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين.
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