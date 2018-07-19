التراجع يخيم على معظم البورصات الأوربية و"فوتسي" البريطاني يرتفع للجلسة الثالثة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع الإفصاح عن نتائج أعمال الشركات وترقب التطورات التجارية، بينما ارتفع "فوتسي" البريطاني للجلسة الثالثة على التوالي.





وقاد قطاع الموارد الأساسية الخسائر في البورصات الأوروبية خلال الجلسة، حيث تراجع عند الإغلاق بنحو 1.56%.





كما كان قطاع وسائل الإعلام من بين الأسوأ أداءً بعد هبوط بلغ 1.36%، بقيادة سهم "ببليكس" الذي تراجع بنحو 9% عقب الإفصاح عن نتائج أعمال سلبية.





ومازالت الخلافات التجارية محط تركيز المستثمرين، في ظل تصريحات المستشار التجاري للبيت الأبيض بإمكانية إجراء اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي عندما يجتمع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع رئيس المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل.





ومع ذلك ذكر تقرير صحفي أن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض تعريفات على واردات أمريكية رداً على الرسوم المحتملة من واشنطن ضد السيارات في حال فشل المفاوضات مع "ترامب".





وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2% إلى 386.1 نقطة، بينما ارتفع "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1% إلى 7683.9 نقطة.





كما هبط "كاك" الفرنسي بنسبة 0.6% إلى 5417.07 نقطة، فيما تراجع "داكس" الألماني إلى 12686.2 نقطة، وهو ما يمثل انخفاض قدره 0.6%.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال الشهر الماضي بعكس التوقعات.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 1.1608 دولار.