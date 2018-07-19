اقتصادي: الإمارات من أكثر دول العالم في حجم التجارة مع الصين

قال عبد الرحمن الطريفي المُحلل الاقتصادي، إنَّ التعاون التِجاري "القوي" ما بين دولتي الإمارات والصين أخذ من عام 1984 و1987 عندما بدأت العلاقات السياسية وكذلك فتح السفارات.





وأضاف "الطريفي"، خلال لقائه ببرنامج "السوق"، المذاع على شاشة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أنَّ دولة الإمارات العربية هيَّ منْ أكثر دول العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في حجم التجارة ما بين الصين والإمارات، قائلاً: "أنظر الآن إلى عدة مَجالات بدأت في موانئ دبي العالمية بإيجاد سوق صيني أو تجارة صينية في المنطقة الحرة بحدود 3 مليون متر مربع".



