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رئيس شعبة الدواجن: المواطن مش هيموت لو "مأكلش فراخ"

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:07 م
رئيس شعبة الدواجن: المواطن مش هيموت لو مأكلش فراخ
عبدالعزيز
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كساب أحمد
 
قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الداوجن بالغرفة التجارية، إن هناك أسعار استرشادية تخرج من الغرفة التجارية حول أسعار الدواجن والبيض، مشيرًا إلى ضرورة أن يعتبر وزير التموين الدكتور على المصيلحي الأسعار الإسترشادية تسعيرة جبرية وعدم ترك السوق للفوضى الموجودة حاليًا.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن سعر كيلو الداوجن في المزراعة 22 جنيهًا، وتباع بـ26 جنيه، في حين أن تكلفته تصل لـ23 جنيهًا، وهذا قد يؤدي إلى خروج الكثير من المربين من السوق، مشيرًا إلى البيض يباع بـ33 جنيهًا في المزرعة، ومن المفترض أن يباع للمستهلك بـ37 جنيه.

وعلى المواطن أن يبلغ جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين إذا وجد مبالغة في الأسعار، معقبًا: "المواطن مش هيموت لو ما أكلش فراخ، بس المهم الانضباط في الأسواق" .

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