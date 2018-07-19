بلجيكا توقف حركة الطيران بعد خلل فني

أفاد مركز مراقبة الحركة الجوية البلجيكي، اليوم الخميس، توقف حركة الطيران في مطارات بلجيكا، بسبب خلل فني، في نظام بيانات الرحلات.



وقال مركز المراقبة، إنه لا يمكن هبوط أو إقلاع أي طائرات في أنحاء البلاد، بسبب خلل فني في نظام بياناتها.



وقال "بيلجو كونترول" في تغريدة على موقع تويتر: "إنه ينفذ نمط "السماء الخالية" إلى أن يتم إصلاح المشكلة".



وأضاف: "هناك مشكلة في تحميل بيانات الرحلة." ولم يذكر تفاصيل.



وقال دومينيك ديهاينه من "بيلجو كونترول" لشبكة في آر تي: "إنها مشكلة دقيقة للغاية ولم يعد من المؤكد صحة جميع معلومات الرحلات."