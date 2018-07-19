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رسميًا... الجبلاية توافق على استضافة السوبر الإماراتي بالإسكندرية

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:48 م
رسميًا... الجبلاية توافق على استضافة السوبر الإماراتي بالإسكندرية
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محمد الصو
 

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابًا إلى الاتحاد الإماراتي، يبلغه خلالها بالموافقة على استضافة لقاء السوبر الإماراتي بين الوحدة والعين، يزم 24 أغسطس المقبل على الأراضي المصرية.


وكان الاتحاد الإماراتي، خاطب الجبلاية الإسبوع الماضي، لإقامة السوبر الإماراتي على أراضيها خاصةً بعد الشكل الطيب والمتميز الذي ظهر خلال مباراة الجزيرة والوحدة، العام الماضي والذي أقيم على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي.


وأكد الاتحاد المصري، أنه لا يمانع استضافة السوبر الإماراتي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ولكن مع تحديد أعداد الجماهير الحاضرة للقاء للترتيبات الأمنية وخروج المباراة بالشكل اللائق.

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