رسميًا... الجبلاية توافق على استضافة السوبر الإماراتي بالإسكندرية

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابًا إلى الاتحاد الإماراتي، يبلغه خلالها بالموافقة على استضافة لقاء السوبر الإماراتي بين الوحدة والعين، يزم 24 أغسطس المقبل على الأراضي المصرية.





وكان الاتحاد الإماراتي، خاطب الجبلاية الإسبوع الماضي، لإقامة السوبر الإماراتي على أراضيها خاصةً بعد الشكل الطيب والمتميز الذي ظهر خلال مباراة الجزيرة والوحدة، العام الماضي والذي أقيم على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي.



