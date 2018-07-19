القبض على سائق لارتكابه وقائع نصب على المواطنين بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط سائق لقيامه بإرتكاب وقائع نصب على بعض المواطنين بالغربية والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير فرص عمل لأبنائهم بالخارج.



تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من عبدالناصر. م.ع – مواليد 1966 - سائق، ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية وآخر بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغت ( 200،000 - مائتى ألف جنيهًا ) بزعم قدرته على توفير فرصة عمل لنجليهما بإحدى الدول الأوربية، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.



أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام سعيد.ع.ش -مواليد 1971 مدرس بمدرسة ثانوية، مقيم بدائرة مركز كفر الزيات الغربية بالنصب والإحتيال على الشاكين والإستيلاء منهم على المبلغ المالى المُشار إليه بزعم توفير فرصة عمل لنجليهما بإحدى الدول الأوروبية ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها؛ وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.