عادل عزت: تحديد موعد مباراتي السوبر السعودي المصري خلال الفترة المقبلة

أوضح عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه سيعقد اجتماعًا مع الاتحاد المصري لتحديد موعد مباراتي كأس السوبر السعودي المصري والذي سيكون عباراة عن مباراتين الأول بين الأهلي والهلال في الرياض والثانية بين الاتحاد والزمالك في القاهرة.





وقال عزت، أن شركة "stc" هي الناقلة لمباراة كأس السوبر السعودي وستقام مباراة سوبر سعودي مصري على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.





وأكد "عزت" أن الجانب السعودي سيعقد اجتماعات مع الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة المقبلة لتحديد موعد مباراتي السوبر "السعودي - المصري".





وكان لؤي السبيعي، الأمين العام للاتحاد السعودي، قد أكد خلال تصريحات تليفزيونية، إقامة كأس السوبر المصري السعودي بمباراتين بين بطلي الدوري "الأهلي والهلال" في البلدين، وبطلي الكأس "الاتحاد والزمالك".





وستقام المباراة الأولى في الرياض بين بطلي الدوري الهلال السعودي والأهلي المصري على كأس جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين، بينما تقام مباراة الزمالك والاتحاد في القاهرة على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.



