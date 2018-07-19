وصول لاعبي الهلال السعودي الدوليين للمعسكر الخارجي بالنمسا





وصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي الدوليين، إلي المعسكر الخارجي للفريق في الأراضي النمساوية منذ قليل، استعدادًا للموسم الجديد 2018-2019.





وتوجه لاعبو الهلال الدوليين للمعسكر الخارجي بمدينة لينز النمساوية، بعد أن انتهت مدة أجازاتهم الخاصة، عقب بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.





ويخوض الزعيم الهلالي معسكرًا تحضيريًا، بناء على اختيار المدرب الجديد خورخي خيسوس، حتي يتعرف جيدًا علي لاعبيه، ويحدد المراكز التي تحتاج لتدعيم بالفريق.





ويلتقي الهلال نظيره رادوملي السلوفيني، يوم 22 يوليو، في ثاني مباريات الهلال بمعسكره التحضيري في النمسا، بعد أن خاض أولي مبارياته مساء أمس الأربعاء أمام رابيد النمساوي بخمسة أهداف نظيفة.