الملتقى الثقافي يُكرم أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية

كرم الملتقي الثقافي لتكريم نجوم الفن في فترة الزمن الذهبي والإبداع الفني السبعينيات السيدة أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية وصاحبة فكرة مبادرة الأمل لكل مصري يبحث عن الأمل والعمل، لدورها الرائد في الإذاعة المصرية بتأصيل الفن الهادف الراقي، وأيضا دورها البطولي في عودة احتفالات أضواء المدينه التي قدمت كثيرًا من نجوم الفن الراقي البناء.

حضر الاحتفال نخبه من نجوم الزمن الجميل في الفن والرياضة.