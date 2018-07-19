حضري صفار البيض بالخضار المهروس للرضيع

يمكنكِ إدخال هذه الوصفة في طعام طفلكِ من سن 9 أشهر.





المقادير

صفار بيضة

ثمرة كوسة صغيرة أو جزرة صغيرة

½ كوب (120 مل) ماء

قطعة جبن مثلثات

ملعقة صغيرة (5 مل) زيت زيتون





طريقة التحضير

قطعي الكوسة، أو الجزر إلى شرائح، ثم ضعيها على نار متوسطة مع الماء واسلقيها لمدة 15 – 20 دقيقة حتى تنضج.

ضعي الخضار في محضرة الطعام مع القليل من ماء السلق، واهرسيه حتى يُصبح ناعمًا.

افصلي بياض البيض عن الصفار.

على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم ضعي صفار البيض مع الكوسة المهروسة والجبن، وقلبي لمدة 5 دقائق حتى ينضج.