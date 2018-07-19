الصدر يدعو إلى تعليق الحوارات السياسية لحين تلبية مطالب المتظاهرين

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس 19 يوليو، القوى السياسية إلى تعليق حواراتها لحين تلبية مطالب المتظاهرين.

وقال الصدر في تغريدة له عبر حساب منسوب له على "تويتر": "على الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وغيرها إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين الحقة بل وتشكيل خلية عمل جادة مع الحكومة وبالتنسيق مع المتظاهرين من أجل تنفيذها".

​وتعقد القوى السياسية الفائزة بالانتخابات الأخيرة في العراق، اجتماعات وحوارات مكثفة لغرض تشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي تتمكن بدورها من تشكيل الحكومة المقبلة، وسط احتجاجات شعبية اجتاحت محافظات وسط وجنوب العراق تطالب بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة والفساد المستشري بمؤسسات الدولة.